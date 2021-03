Samsung повече от десетилетие са световен лидер в пазара на телевизори. Вече видяхме уникални концепции като Samsung The Sero, The Serif и The Frame. Компанията инвестира най-сериозни средства за нови технологии, което е причината за доминацията им в този пазарен сегмент. В официално изявление Samsung се похвалиха, че са продали най-много телевизори в глобален мащаб за 15-та поредна година. Това е впечатляващо постижение, което илюстрира по най-добър начин колко е влиятелна компанията. Според актуалните данни Samsung са генерирали 31.8% от приходите пазара на телевизори през последното тримесечие. LG и Sony продължават да са най-сериозните конкуренти, но имат осезаемо по-малък дял, за да подложат на риск лидерската позиция на Samsung. Teлевизорите на корейския производител са най-търсени в редица държави, включително в САЩ. Високи продажби отчитат устройствата с QLED технологията, която става все по-важна част от стратегията на Samsung, информира SamMobile. Настоящата година се очаква да затвърди присъствието на Samsung, които могат да се похвалят с разнообразното портфолио. Голям принос за първото място оказват премиум устройствата с големина от над 75 инча. Последните иновации, които стават част от телевизорите на Samsung са Mini LED-базираните Neo QLED TV. Технологията предлага много предимства, сред които по-висока яркост, по-тъмни нюанси на черното и по-добър контраст от традиционните QLED TV. Развитието на Tizen OS също има принос за успеха на корейския гигант. Софтуерните инженери на Samsung предлагат интеграция с много полезни приложения на трети страни. По този начин потребителите могат да се възползват от иновации като Alexa, Bixby, Google Assistant, AirPlay 2, Tap View, Samsung Health, Samsung TV+, Object Sound Tracking+, Active Voice Amplifier и Q-Symphony. За в бъдеще Samsung ще започнат да изместват фокуса си в премиум сегмента към Мicro LED технологията. Още от Digital: Как ще изглеждат бъдещите телевизори