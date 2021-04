Сигурността на смартфоните е проблем, с който се сблъскваме всеки ден. Понякога дори най-малкия детайл може да разкрие неочаквани неща за потребителите. Добрата новина е, че има много начини как да се предпазим от зловреден софтуер и чужд достъп до устройствата ни. Доста хора подценяват възможността друг човек да отключи екрана и да си осигури достъп до поверителна информация. Това е възможно докато сте в дома си от друг член на семейството или посетител, докато сте в офиса от колега или оставите без надзор смартфона, когато сте навън. Ново приложение с интересното име "Who touched my phone? Who unlocked tried to unlock” обещава да ни спести този проблем. Разработчиците са създали метод за използване на предната камера, която ще заснеме всеки опит да бъде отключен екрана. Приложението e оптимизирано да работи във фонов режим и синхронизира облачно данните. Ако някой опита да отключи екрана ще видите снимка на човека заснет от камерата над дисплея, за да установите неговата идентичност. Полезна функция на "Who touched my phone? Who unlocked tried to unlock” ще показва и какви мобилни приложения са били отворени във ваше присъствие и респективно какво е видял човека, който незабелязано отключва дисплея. Можете да запишете всеки опит за неоторизиран достъп до устройство с Аndroid, дори ако не бъде въведен правилен PIN код или шаблон за отключване на екрана. На този етап приложението е изтеглено повече от 5 милиони пъти от Google Play и има 120 хил. коментара, както и 4.8 рейтинг. Опцията за споделяне на информацията в облака също се очертава като едно от важните предимства на "Who touched my phone? Who unlocked tried to unlock”, което е безплатно за изтегляне. Още от Digital: Три приложения за заснемане лицето на злосторниците опитващи се да отключат телефона ви