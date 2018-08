LG разкриха детайли за два нови смартфона от G7 серията, които компанията се очаква да покаже за първи път на IFA 2018. Технологичното шоу ще се проведе между 31 август и 5 септември в Берлин. Устройствата се казват LG G7 One и G7 Fit, като спокойно можем да ги определим като бюджетни версии на стандартния LG G7 ThinQ. Новите предложения на корейския производител споделят и някои от техническите спецификации като например 6.1-инчовия дисплей с QHD+ разделителна способност, информира SlashGear.

LG G7 One

Смартфоните ]e бъдат оборудвани със същите батерии, които имат заряд от 3000mAh, както своя предшественик. LG G7 One e първото устройство на компанията, което работи под управлението на Android One. Toва означава, че използва стокова версия на платформата без допълнителен потребителски интерфейс, която гарантира по-бързи софтуерни ъпдейти. LG G7 One се захранва от Qualcomm Snapdragon 835 процесор с 4GB RAM и 32GB вградена памет. Предвиден е и слот за microSD карта.

LG G7 Fit

В същото време LG G7 Fit използва конфигурация от Qualcomm Snapdragon 821 процесор, 4GB RAM и 32GB/64GB вградена памет. На гърба има 16-мегапикселова камера, а отпред е позициониран 8МР сензор за селфита и видео разговори. Двата модела разполагат с USB Type-C конектори и ще поддържат NFC и технологията за бързо зареждане Quick Charge 3.0. Корейският производител ще разкрие повече детайли за премиерата и цената на европейския пазар по време на IFA 2018.

Oще от Digital: Как да ускорим работата на Android смартфон