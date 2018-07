HMD Global планират скоро да стартират продажбите на нов смартфон, който се разработва като Nokia X6. Eвропейската премиерата на модела ще стане факт на 19 юли и ще се продава на континента като Nokia 6.1 Plus. Докато очакваме това да се случи в интернет изтекох данни от бенчмарк тестове, които потвърждават част от спецификациите на смартфона. Според данните устройството още от първия си ден на пазара ще работи с Android 8.1 Oreo и е предвиден ъпдейт към Android P. Nokia 6.1 Plus ще има 5.8-инчов дисплей с Full HD+ резолюция от 2280х1080 пиксела и съотношение на екрана от 19:9. В горната част ще е разположен Notch прорез, като целия корпус ще е изграден от метал и стъкло, съобщава Geekbench. Високата производителност ще се гарантира от Qualcomm Snapdragon 636 процесор, който ще е допълнен от 4GB или 6GB RAM. Oчаква се на европейския пазар да се продават няколко различни конфигурации, които имат 32GB или 64GB вградена памет. В задната част ще има съчетание между 16МР и 5МР камери, които използвaт и алгоритми с изкуствен интелект. Nokia 6.1 Plus е оборудван и със 16МР обектив за селфита и видео разговори отпред. Новият смартфон има сензор за пръстов отпечатък на гърба, който поддържа функцията Face Unlock за отключване, чрез сканиране на лицата на потребителите. Все още няма потвърждение за цената, на която ще се продава Nokia 6.1 Plus в Европа, но скоро ще разберем повече детайли за премиерата на смартфона на пазара. Oще от Digital: Всички смартфони на Nokia ще получат ъпдейт до Android P