Феновете на култовата трилогия няма да се налага да чакат дълго преди да видят следващия филм от поредицата. Премиерата на The Matrix 4 ще стане факт през 2020г., като продуцентите от Warner Bros. сега потвърдиха и конкретната дата. Дългоочакваният филм ще може да се гледа в кината от 21 май 2021г. Любопитен факт е, че на същия ден е и премиерата на John Wick 4 - още един филм с участието на Киану Рийвс в главната роля. На този етап знаем, че освен него в лентата ще участва отново Кари-Ан Мос. Режисор на четвъртият филм от поредицата ще бъде Лана Уашовски, информира Engadget. Според непотвърдена информация участие в Матрицата 4 ще имат също Нийл Патрик Харис (How i met your mother), Джесика Хенуик (Nymeria Sand от Game of Thrones), както и Яхиа Абдул-Матийн II (Us и Watchmen). Все още не знаем какви изненади ще ни предложи сюжета. Със сигурност новият филм в света на Матрицата ще предизвика голям интерес сред феновете, но също така създава и доста високи очаквания. Кастингите за подбора на другите герои във филма продължават. Ако Матрицата 4 постигне успеха, на който продуцентите се надяват няма да е изненадващо при вариант, в който Warner Bros разширят франчайза с още една трилогия. Засега това са всички детайли за предстоящия филм. Още от Digital: Филмът „Матрицата“ се завръща по кината с новата технология Dolby Cinema