Вероятно губите много време на телефона си, изпълнявайки различни задачи. Но Android предлага много автоматизирани функции, които можете да използвате, за да спестите време, напомнят от Make Use Of. Независимо дали настройвате нов Android телефон или искате да проверите дали вашият е оптимизиран, ето няколко автоматизирани опции за Android, които трябва да активирате за ваше удобство. 1. Автоматични Google Play актуализации Постоянно излизат актуализации за приложенията, които използваме. Разумно е да ги инсталирате, тъй като те добавят нови функции и решават проблеми със сигурността. Но постоянното следене дали не е излязла нова актуализация и инсталирането ѝ отнема време, което може да си спестите ако изберете те да се правят автоматично. Отворете Play Store и идърпайте лявото меню. Изберете Settings -> Auto-update apps -> Auto-update apps over Wi-Fi only, за да избегнете използването на мобилни данни за актуализациите. Докато сте тук може да докоснете „Notifications“ и да изберете да получавате известия за актуализации или когато приложенията се актуализират автоматично. 2. Възползвайте се от Google Play Protect Google Play Protect е сравнително нова функция, която сканира приложенията и телефона ви за зловредно съдържание. Можете да извършите сканиране по всяко време, но е разумно да активирате автоматичното сканиране. За да направите това, отворете Play Store. В лявото меню изберете „Play Protect“ и ще видите страницата с настройките. Използвайте плъзгача до „Scan device for security threats“. 3. Автоматично избиране яркостта на екрана За да активирате функцията, отворете Settings > Display и активирайте „Adaptive brightness“. Сега яркостта на екрана ще се променя, в зависимост от това колко светло е около вас. 4. Интелигентно освобождаване на пространство Намирането и изтриването на стари приложения, снимки и други файлове отнема време. Но благодарение на нова функция в Android Oreo можем автоматично да премахваме стари снимки от устройството си. За да я активирате отидете в Settings > Storage и се уверете, че сте активирали плъзгача до Smart Storage. Докоснете го, за да изберете колко стари да са снимките и видеоклиповете, които да се изтрият: 30, 60 или 90 дни. Друга възможност е да качите всичките си снимки на Google Photos. Това ви позволява да осъществявате достъп до тях отвсякъде, без те да заемат място на телефона ви. 5. Автоматично свързване с Wi-Fi мрежи Предимствата от използването на Wi-Fi мрежи са безспорни. Пестите от мобилните си данни, а и има много места с безплатен Wi-Fi интернет. За да се свързва телефонът ви към близките Wi-Fi мрежи, когато са налични, отворете Settings > Network & Internet и доскоснете Wi-Fi. Под списъка с Wi-Fi мрежи, изберете „Wi-Fi preferences“. Ако активирате „Turn on Wi-Fi automatically“, Wi-Fi ще се активира отново, когато сте близо до домашната си мрежа. Включете „Connect to open networks“, за да се присъедините автоматично към „висококачествени” обществени мрежи. 6. Настройката Always-on VPN Ако използвате VPN мрежи, добре е да знаете за настройката Always-on VPN. Ще я откриете в Settings > Network & Internet > VPN. Докоснете иконата на зъбно колело до вашата VPN и плъзнете плъзгача до „Always-on VPN“. Може дори да изберете „Block connections without VPN“, за да блокирате достъпа без VPN. 7. Режимът Do Not Disturb Режимът „Do Not Disturb“ на Android ви позволява да заглушите входящите известия, за да можете да се фокусирате. Можете да го активирате по всяко време, но ако използвате режима по едно и също време всеки ден, може да настроите график, така че да се включва автоматично. Отворете Settings > Sound > Do Not Disturb preference. В горната част можете да промените няколко опции за „Do Not Disturb“. Вижте 5 важни настройки за сигурността, които е добре да направим в Google Chrome за Android