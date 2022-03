Lenovo използваха началото на мобилния конгрес в Барселона, за да зарадват своите фенове с премиерата на нов таблет. Устройството се казва Lenovo Tab M10 Plus и представлява трето поколение на популярния модел. Както и при предходните версии техническите спецификации ще са характерни за бюджетния ценови клас. Предимство на таблета е поддръжката на Android 12, което гарантира достъп до много подобрения и смарт функционалности Lenovo Tab M10 Plus (2022) e oборудван с 10.6-инчов дисплей с 2K резолюция от 2000х1200 пиксела. Екранът е базиран на IPS технологията и има максимална яркост от 400 нита. Съотношението на екрана между тялото е 85%. Компанията обещава покриване на 72% от цветовете в NTSC гамата. Новият модел е подходящ и за стриймване на съдържание с 1080p резолюция, съобщавa gadgets360. Дисплеят е сертифициран от TUV Rheinland, което гарантира намалено излагане на синя светлина, което гарантира комфорта на очите при работа с таблета. Високата производителност на Lenovo Tab M10 Plus (2022) ще се гарантира от MediaTek Helio G80 процесор с Wi-Fi, както и версия със Snapdragon 680 4G, който е оптимизиран за 4G мрежи. Стандартната версия на таблета има 3GB RAM и 32GB памет, докато най-скъпите конфигурации предлагат 6GB RAM и 128GB вградено пространство за съхранение на файлове. Батерията е със заряд от 7700mAh и осигурява до 12 часа време за гледане на видео, над 14 за сърфиране в интернет и 60 часа за слушане на музика. Другите спецификации включват две камери с 8МР резолюция, четворни високоговорители с Dolby Atmos, както и опция за 20W зареждане. Цената ще е €249. Още от Digital: Lenovo Yoga Tab 13 - Красив нестандартен таблет с премиум дизайн и достъпна цена