Nokia 5.1 Plus е името на международната версия на Nokia X5, който вече се продава в някои страни като Китай и Индия. Първото нещо, което прави впечатление е изрязания дисплей и наличието на Notch прорез в горната част. Компанията потвърди, че до края на август ще стартира продажбите на Nokia 5.1 Plus в Европа. Очаква се цената на смартфона да е от порядъка на €199 и ще e наличен първо в Австрия, България, Чехия, Гърция, Унгария, Румъния, Полша, Украйна и Сърбия. Припомняме ви, че Nokia 5.1 Plus е оборудван с 5.86-инчов дисплей с HD+ резолюция от 1520х720 пиксела и съотношение на екрана от 19:9. Бързата скорост на работа се гарантира от осемядрен MediaTek Helio P60 процесор с работна честота от 2GHz, който има Mali-G72 MP3 графичен чип. Другите характеристики включват 3GB RAM и 32GB вградена памет. Nokia 5.1 Plus има слот за microSD карта, 3060mAh батерия и двойна 13МР/5МР камера в задната част, съобщава nokiapoweruser. Устройството има 8МР сензор за селфита отпред и също така поддържа Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и LTE мрежи. Тук е момента да отбележим, че Nokia 5.1 Plus работи с Android 8.1 Oreo и е част от Android One програмата, което ще гарантира бързи софтуерни ъпдейти. Потребителите ще могат да избират между версии в Night Black, Glacier White и Baltic Sea Blue цветове. Aтрактивните характеристики и изгодната цена имат потенциала да превърнат Nokia 5.1 Plus в хит сред потребителите на европейския континент. Oще от Digital: Nokia искат да станат един от петте най-големи производители на смартфони до 2023г.