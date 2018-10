Huawei „пълни“ смартфоните си с многобройни функции и приложения, но не всички от тях са толкова полезни, колкото например режимът за работа с една ръка. Има доста досадни приложения, които заемат ненужно пространство или нарушават способността на някои от другите приложения да функционират. От Android Pit, ще ни посочат настройките, които трябва да променим за да работи Huawei устройството ни по-добре. Деинсталирайте ненужните приложения Huawei обикновено предлага смартфоните си с предварително инсталирани приложения. Това са различни игри или приложения за Facebook, Instagram, Booking.com или Amazon Prime Video. Но ако не използвате тези приложения, За да направите това, задръжте пръста си върху съответното приложение, докато иконата му не се увеличи и може да бъде преместена. След това плъзнете иконата в бутона „Uninstall“ в горната част на дисплея. Системните приложения на Huawei не могат да бъдат деинсталирани. Това са приложенията за за галерия, музика и контакти. До голяма степен те дори не могат да бъдат деактивирани. Най-добре е да преминете през списъка с приложения и да помислите за това, от кои се нуждаете и от кои – не. Ограничете агресивното управление на RAM Huawei използва изключително агресивно управление на RAM паметта за своите смартфони. Това често води до изключване на приложения, които работят във фонов режим, например тези за възпроизвеждане на музика или подкасти. Ако забележите това, трябва да ограничите управлението на паметта на EMUI. Всичко, което трябва да направите е да отворите информацията за приложението под „Apps and Notifications“, да натиснете опцията „Battery“ и след това бутона „Start“. Сега трябва да изберете „Manage automatically“ и да маркирате „Run in background“ в списъка. Ако това не е достатъчно, има още една опция. Конфигурирайте настройките на смартфона в Apps and Notifications > Apps > Settings > Special Access > Ignore optimizations. След това натиснете „Allowed“ и изберете „All Apps“, за да видите всички приложения, които можете да персонализирате. Сега потърсете приложението, с което имате проблеми и докоснете „Allow“. Използвайте чекмеджето с приложения Дизайнът на Huawei EMUI винаги е бил вдъхновен от Apple iOS. Въпреки че компанията вече се стреми да се приближи до класическия облик на Android, все още има какво да ни напомня за дизайна на iOS. Това означава, че всички инсталирани приложения се поставят с икона на различни начални екрани. За щастие, Huawei дава въжможност да се активира чекмеджето с приложения, ако искате. За целта отидете в настройките на смартфона, натиснете „Display“ и натиснете „Home screen style“. Променете навигационната лента P20 Pro е един от смартфоните на китайския производител, който може да се управлява чрез различни жестове върху датчика за пръстови отпечатъци отпред, а не чрез навигационната лента. Ако искате да се върнете в навигационната лента или да опитате виртуалния навигационен клавиш, направете следното: отворете Settings –> System -> System navigation. Можете да избирате между различни стилове. Скриване на името на оператора Ето още една функция, която EMUI заимства от по-стари версии на iOS – показване на мрежовия оператор от лявата страна на лентата за известия. Това обикновено не е необходимо и само заема пространство. За щастие, името на Първо отидете в настройките на телефона. След това натиснете „Apps & notifications“ и после „Notifications & status bar“. След това превключете „Show network operator name“ на „Off“, което ще освободи лентата за уведомяване на Huawei. Премахнете процентите за батерията По подразбиране, смартфоните на Huawei показват състоянието на батерията в проценти до икона на батерията. Това обаче може да ви подлуди. Не само, че отнема място от дисплея, но и всеки път щом работите със смартфона ще гледате колко проента остават от батерията ви. За щастие, можете лесно да скриете тези проценти. Отворете настройките на смартфона си, докоснете Apps & notifications > Notifications & status bar > Battery percentage. Вижте какво трябва да знаем за смартфоните с безрамков дисплей