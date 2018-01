Вече ви информирахме кой Аndroid телефон на Nokia да изберете. Завръщането на компанията в пазара на смартфони бе едно от най-интересните събития в мобилната индустрия през 2017г. Инженерите на Nokia вече работят над следващо поколение устройства с Android, които ще видим в следващите няколко седмици. В интернет изтекоха данни на Gizchina, които разкриват, че компанията планира премиерата на цели шест нови смартфона през календарната 2018г. Nokia 1 и това ще бъде първият им смартфон, който работи с Android Oreo Go. Toва е олекотена версия на платформата за смартфоните с по-малко от 1GB RAM. В същото време знаем, че Nokia 9 ще бъде представен на 19 януари и това ще е следващия модел от висок клас на компанията. Характеристиките включват 5.5" дисплей с QHD резолюция, Snapdragon 835 процесор с 4GB/6GB RAM. Nokia ще представят в следващите месеци още Nokia 8 (2018) и Nokia 6 (2018). Компанията разработва още два смартфона, които се казват Nokia 4 и Nokia 7 Plus. Очаквa се "Plus" версията на тазгодишния смартфон да е с по-голям дисплей и по-бърз процесор. Припомняме ви, че Nokia 7 e с 5.2-инчов диагонал и се захранва от Snapdragon 630 процесор. Все още не разполагаме с никакви детайли за Nokia 4, който ще е позициониран в средния ценови клас. Изложението CES 2018, което започва след броени дни е добра възможност да разберем повече за плановете на Nokia. Вижте продават ли се добре смартфоните с Android на Nokia