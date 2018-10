Intel представиха дългоочакваните десктоп процесори от девета генерация, включително и оптимизирания за геймърски конфигурации Core i9-9900K. Компанията реализира премиерата и на седем нови Cоre-X Series чипове, заедно с Xeon W-3175X. Все пак най-голям интерес представляват архитектурите за компютри от девето поколение. Първите представители на серията са мощните Core i5-9600K, i7-9700K and i9-9900K, които имат максимум осем ядра с 16 Threads и работна честота от 5GHz на ядро, както и 16MB Intel Smart Cache памет. Според официалните данни потребителите могат да очакват около 15% по-висока производителност, в сравнение с предходната генерация. Новите процесори за разработени специално да отговорят на геймърите и поддържат специален режим със скорост от 220 кадъра в секунда при три от най-популярните игри в индустрията. Другото нововъведение е, че технологията Intel Turbo Boost 2.0 предоставя опция да увеличите работната честота на ядрата до 5GHz на процесорите, информира Digitimes. Консумацията на енергия е 95W, като трите архитектури поддържат двуканална 2666МHz DDR4 RAM памет. Имайте предвид, че i7-9700K and i9-9900K имат осем ядра и 16 Threads, докато i5-9600K е шестядрен процесор с 9МВ Intel Smart Cache. Предварителните доставки вече стартираха, а реалните продажби започват в следващите седмици. В същото време новите Core-X серия процесори включва седем модела (i7-9800X, i9-9820X, i9-9900X, i9-9920X, i9-9940X, i9-9960X and i9-9980XE), които ще се продават от ноември. Oще от Digital: Intel ще представят 28-ядрен процесор с работна честота от 5GHz до края на 2018г.