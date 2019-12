Феновете на култовата сага чакат с нетърпение новият филм от поредицата, който се казвa Star Wars: The Rise of Skywalker. Докато очакваме премиерата на лентата разбираме любопитна информация, че специален екип от дизайнери на Porsche също са взели участие. Причината е разработването на кораба Тri-Wing S91X Pegasus Starfighter. Специалистите на германския бранд работят заедно с дизайнерите на Lucasfilm в продължение на два месеца в студио, което е разположено в Сан Франциско. Концепцията предвижда да се изпипа всеки един детайл от бойния кораб The Pegasus, който ще участва в някои от най-вълнуващите сцени в Star Wars: The Rise of Skywalker. Машината е притежавана от представителите на новата република и също така включва дизйанерски елементи от Porsche Taycan, съобщава NewAtlas В най-голяма степен това твърдение важи за системата за осветление на The Pegasus, която е вдъхновена изцяло от фаровете на популярния автомобил. Съвместният екип е създал 1.5-метров прототип на космическия кораб, който ще бъде част от шоуто свързано с премиерата на Star Wars: The Rise of Skywalker. Дизайнът на Тri-Wing S91X Pegasus Starfighter също така използва и други елементи, които сме виждали в автомобилите на Porsche. Времето ще покаже дали феновете на Star Wars ще харесат летателния апарат, който ще се нареди до други легендарни машини от поредицата като X-Wing, Tie Fighter, Millennium Falcon и Star Destroyer. Още от DIgital: Porsche потвърдиха, че най-мощният автомобил от серията 911 досега ще е хибрид