Италианският производител предизвика голям интерес към себе си с премиерата на суперавтомобила Lamborghini Sian. Впечатляващият модел бе показан за първи път през септември, като това е първия хибриден автомобил със суперкондензатори на компанията. Дизайнерите на Lamborghini вече са стартирали работа над проект на луксозна яхта, която е вдъхновена от визията и впечатляващата мощ на суперавтомобила Sian. Атрактивният плавателен съд се създава заедно с Italian Sea Group и е кръстен с името Tecnomar for Lamborghini 63. Целият корпус на луксозната яхта е с дължина от 19.2 метра, като прави впечатление аеродинамичния дизайн и спортното излъчване на екстериора. Машината е проектирана освен да изглежда добре и да развива максимална скорост във водата, която достига до 60 възела (около 110 км/ч.) Това представяне се дължи на двата V12 двигатели с максимална мощност от 2000 конски сили, които задвижват Tecnomar for Lamborghini 63. Името не е избрано случайно, тъй като е свързно с някои от първите дизайнерски концепции на Lamborghini, които датират от 1963г. Дизайнерите на компанията са взаимствали някои идеи от Countach и Miura суперавтомобилите от 60-те и 70-те год. на миналия век. Подвижният покрив на яхтата наподобява кабриолети на компанията и се отличава с Y-oбразна структура. Използването на въглеродни нишки позволява да се редуцира значително теглото до приблизително 24 тона. Това е стойност, която позиционира Tecnomar for Lamborghini 63 в сегмента на най-леките плавателмни съдове от този тип. Централното табло и системата за управление изглеждат като кокпит на самолет, като пътниците могат да се разположат комфортно в спортните седалки. Собствениците на луксозната яхта ще могат да избират между две различни цветови конфигурации на интериора. Lamborghini ще предложат и много допълнителени екстри и възможностите за персонализация на своите клиенти. Все още не знаем каква ще е цената, но първите версии на Tecnomar for Lamborghini 63.