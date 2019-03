Една от водещите тенденции в пазара на смартфони е да се използва цялото пространство в предната част за самия дисплей. Вече можем да открием разнообразие от модели, които нямат бутони, а рамките им около екрана са толкова малки, че почти не се виждат. Компании като Samsung и Huawei представиха устройства, които имат предни камери вградени в дисплея, което също е доста интересно дизайнерско решение. Инженерите на Меizu лансираха интересна нова концепция за визията на бъдещите смартфони. Компанията представи иновативния Meizu Zero, който привлича внимание с това, че е "първия смартфон, който няма никакви портове, бутони и кабели" в света. Първото нещо, което прави впечатление е унибоди дизайна и елегантното керамично покритие на гърба. Смартфонът няма дори слот за SIM карта, отвор за високоговорителите и класическия 3.5мм. аудио жак, съобщава Droid-Life. Батерията се захранва от безжично 18W зарядно, а звука преминава през самия дисплей. Трансфера на файлове става с безжичния USB 3.0 стандарт. Меizu Zero работи с електронна SIM карта и има сензор за пръстов отпечатък, който е вграден в дисплея. Новият смартфон има 6-инчов екран и се захранва от Qualcomm Snapdragon 845 процесор. Другото предимство е IP68-сертифицираното покритие, което осигурява защита срещу вода и прах. Бутоните за силата на звука и включването са виртуални и се активират с докосване на екрана. Meizu Zero определено представлява интересна концепция, която може да промени визията на модерните смартфони. Още от Digital: Какви ще са тенденциите при смартфоните през 2019г.