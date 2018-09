Hello Velocity е името на дигитално студио, чието име може и да не ви е познато, но новия им продукт може да промени ситуацията. Дизайнерите им са създали нов шрифт, който се казва Brand New Roman и визията му е вдъхновена изцяло от корпоративните логота на най-големите компании. Концепцията на Hello Velocity е много интересна и представлява креативен начин да отразят популярността на интернет културата в ежедневието ни, информира Engadget. Всяка една буква или цифра взаимства елементи от логата на известни компании. Съчетанието между тях, обаче е направено доста умело и е възможно да не разпознаете някои от символите. Hello Velocity твърдят, че буквите от азбуката и числата от 0 до 9 са базирани на визията на 76 логота на популярни компании и имена от технологичната индустрия. Така например малката буквата "а" няма как да не ни напомни за Amazon или "G" с характерните четири цвята за Googgle. Ако се вгледате внимателно ще откриете още познати елементи като малката буква "w", която изглежда като иконата на Wikipedia или голямата буква "X" с логото на конзолите Xbox. Може да намерите още много референции към популярни компании, срeд които Adobe, Disney, Rockstar, Skype, McDonalds, Pepsi, Tesla и др. Създателите на новия шрифт също така са разработил плъгини за водещите браузъри, с които да промените изцяло начина, по който изглеждат страниците в интернет. Още от Digital: Как машинното обучение ще сложи край на кражбата на логота на компаниите