Търсенето на информация в Google днес ще бъде малко по-живописно, тъй като включва визуални мотиви от творбите на един от най-обичаните холандски художници. Логото на търсачката включва мотиви от творбите на Йоханес Вермер, който в модерния свят е известен най-вече със своя шедьовър: "Girl with a Pearl Earning" (1665). Tази картина е завършена през 1665г. и може да се види в Mauritshuis музея в Ден Хаг.

Творчеството на Йоханес Вермер датира от бароковия период и включва още впечатляващи произведения, сред които "Girl with a Red Hat" (1665-66), The Art of Painting (1666), View of Delft (1660-63), The MIlkmaid (1654-58), "Woman in Blue Reading a Letter" (1662-65) и др. Основен сюжет в картините на Йоханес Вермер са ежедневни интериорни сцени, уловени с впечатляващи детайли.

Холандският художник е известен с острите контрасти и начина, по който сенките и светлината, за да създаде "правилната" перспектива в своите творби. По подобие на другите представители на Златната ера в холандската живопис, като Франс Халс и Рембранд никога не напуска своята родина.

Йоханес Вермер също така е бил запален колекционер на изкуство, но днес са запазени едва 35 негови картини. Конкретният повод за драскулката на Google днес е 26-тата годишнина от впечатляващата изложба в National Gallery of Art във Вашингтон, където се съхраняват 21 от картините на един от най-ярките представители на холандската живопис.

Роден е през 1632г. в Делфт, Холандия, а оскъдните данни за живота на художника карат френският критик Теофил Тор да го нарече "Свинксът на Делфт". Малцината останали картини на Йоханес Вермер не разкриват много за него и начина на живот, който е водел. Много често хората в портретите и картините му са лични приятели, роднини и познати.

Любопитен факт е, че почти всичките картини на Йоханес Вермер са нарисувани в едно и също помещение с огромен прозорец, който е позволявал на холандския художник да експериментира със светлосенките. Според непотвърден факт е използвал "Camera Obscura", за да подсили ефекта в своите творби.

В заключение ще допълни, че неговия шедьовър "Girl with a Pearl Earning" (1665) е продаден на търг за едва два гулдена през 1881г.

