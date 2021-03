Google създадоха специална операционна система за смартфоните, които имат по-слаб хардуер. Android Go е концепция, която използва базови функционалности, които са достатъчни за ежедневната комуникация. В миналото софтуера бе оптимизиран за устройства с по-малко от 1GB RAM, което е причина за популярността му сред най-евтините устройства. Компанията също така започна да представя и "Go" версии на популярните си мобилни приложения. Това е удобен начин потребителите да използват Google Maps или Gmail независимо от устройството, което използват. Търсачката е най-добрият продукт на компанията и неслучайно също е част от "Go" програмата на Google. Само няколко месеца след като Google Go стана достъпно за всички потребители разbрахме и за първото сериoзно постижение, а именно преминаването на 100 млн. инсталации за Android. Това е впечатляваща стойност, с която могат да се похвалят много малко приложения. Приблизително година и половина по-късно научаваме за следващия голям успех на Google Go, информира AndroidPolice. Кратка справка в Google Play показва, че Google Go вече е инсталирано повече от 500 млн. пъти за Android. Благодарение на него милиони собственици на смартфони по цял свят могат да търсят информация, когато са в движение. Специални функции се грижата за намаляване на консумацията на мобилен интернет, което е ключово за развиващите се държави. Голям принос за успеха на Google Go има факта, че приложението е предварително инсталирано на Android Go. При всички положения тази особеност се отразява на популярността на заглавието. Първоначалното име на Google Go е Search Lite. Изборът не е случаен, тъй като е създадено основно с идеята да представлява олекотена версия на най-популярната търсачка в интернет. Ако пътувате често в отдалечени райони, където няма добър обхват и използвате различни устройства с Android определено изпробвайте възможностите на Google Go. Oще от Digital: Google Go ще поддържа превежда текста в уеб сайтове на 28 различни езика