Смартфоните са неизменна част от ежедневието и съхраняват най-важните данни за дигиталното съществуване на всеки потребител. Именно заради това може да е доста неприятно, ако загубите устройството или станете жертва на кражба. Едно от най-практичните решения е Find My Device функцията, която е достъпна за устройствата с Android. Tрябва да се логнете в Google акаунт и да активирате локацията на смартфона, за да може да се възползвате от този инструмент. Обикновено функцията е активирана по подразбиране. Нужни са няколко кликвания, ако искате да разберете дали Find My Device е част от версията на Android, която използвате отворете "Settings>Security>Find My Device". Ако видите приложението от списъка можете да включите или изключите функцията от съответното поле. Ако искате да локализирате устройство, но нямате Google приложението можете да изтеглите Google Find My Device на смартфон или таблет с Android от Google Play. След това вижте дали сте дали разрешение да работи локацията. За да проверите дали сте включили Location функцията трябва да отворите последователно "Settings>Location". Преместете слайдера в активна позиция, в случай, че е блокиран достъпа до локацията. От същото меню ще видите всички приложения, които могат да споделят тази информация. Ако не може да откриете къде е вашето устройство трябва да отворите Google и да въведете "Find My Device" в търсачката. След като дадете разрешение и се логнете в своя профил ще видите списъка с активни устройства. Допълнителна информация ще ви показва в коя Wi-Fi мрежа е свързан и какъв процент батерия остава. Google ще предостави и миниатюрна карта, на която да видите точното местоположение на устройството на екрана. Три опции са предвидени, след като видите къде е изгубената джаджа. Първата възможност е да възпроизведете звук в продължение на пет минути, за да го откриете. Можете да заключите екрана и да излезете от Google акаунта, което ще гарантира сигурността на личната информация. Последната функция позволява от разстояние да изтриете данните в устройството. Още от Digital: Как най-бързо да намерите изгубен или откраднат смартфон