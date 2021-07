Актуализациите за Windows 11 ще стартират през есента, когато милиони устройства ще имат достъп до новите подобрения. Оптимизациите на Microsoft също така задълбочават интеграцията с мобилните устройства. Вече ви съобщихме, че Windows 11 ще поддържа Android приложения и това е една от най-интересните характеристики на новата операционна система.

Предимствата за потребителите са многобройни, тъй като ще могат да управляват любимите си приложения на по-големия екран на компютрите. Разработчиците вече имат достъп до инструменти, с които да позволят на повече приложения за Android да са съвместими с Windows 11.

Докато очакваме това да се случи разбираме, че OnePlus 6Т се е превърнал в първият смартфон, който работи с Android 11 и Windows 11. Това е независим проект на разработчик с името edi194. Въпреки сложният и дълъг процес на инсталация все пак успява да стартира новата операционна система на Microsoft на тъчскрийна на OnePlus 6T.

Някои от функционалностите не работят оптимално, но това е очаквано с оглед експерименталния характер на проекта. Инсталирането на Windows 11 на смартфон с Android определено е интересна концепция. Вече се тества поддръжка за популярни PC игри като GTA IV, CS:GO, Far Cry, Minecraft, Need for Speed: Most Wanted и SimCity 5.

