Oблачните услуги са оптимално решение за съхранение и синхронизиране на файлове между всичките устройства, които използвате. Технологиите вече позволяват да слушаме музика, да гледаме видео, както и да се забавляваме с игри по този начин. В повечето случаи се нуждаете единствено от бърза връзка към интернет, за да се отдадете на любимото си хоби. Google Stadia е алтернативен проект, който цели да демонстрира колко лесно можем да имаме достъп до разнообразен каталог от игри, независимо къде се намираме. Toзи продукт е създаден от компанията, за да демонстрира нагледно, че няма значение дали сме в движение и какво устройство използваме, за да играем. Необходимо е да притежавате един от специалните контролери оптимизирани за Stadia. Иновативният аксесоар се свързва с облачните сървъри на Google с натискане на бутон. По този начин е възможно да стартирате игри с високо качество директор в браузъра, което е особено подходящо за по-стари устройства, които имат по-слаб хардуер. През последните седмици Google потвърдиха, че планират да спрат геймърското студио създадено да разработва оригинално съдържание в Stadia. Вместо това компанията ще се фокусира върху дистрибуцията на заглавия от външни страни, за да развиват своята екосистема. Конкуренцията в сферата на стрийминг услугите е доста сериозно, особено в лицето на брандове като Amazon и Microsoft. Някои анализатори дори изразиха мнение, че Google могат да се откажат от своята платформа за гейминг. Тези опасения не отговарят реалността, тъй като компанията разкри плановете си за 2021г., информира 9to5google. Геймърите ще се зарадват да научат, че до края на годината ни очаква премиерата на повече от 100 нови заглавия в Google Stadia. Припомняме ви, че скоро Google потвърдиха, че се работи над 400 заглавия за платформата. Настоящата информация разкрива, че над 100 от тях ще са достъпни до края на 2021г. Три от големите премиери за март включват It Came from Space and Ate Our Brains, Kaze and the Wild Masks, както и дългоочакваната FIFA 2021. Още от Digital: Вече можем да използваме Google Stadia на всеки смартфон с Android