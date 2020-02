Xerox официално потвърдиха, че са предложили по-добра оферта за придобиване на бизнеса на НP Inc. Този път финансовите параметри достигат до $34 млрд. като всяка една акция на компанията е оценена на $24. Конкретните данни разкриват, че новото предложение включва $18.40 от сумата да бъде кешово плащане, а останалата под формата на 0.149 акции на Xerox. След публикацията на новината стойността на акциите на HP на борсата се увеличи с 1.2%. Припомняме ви, че през ноември офертата на Xerox предлагаше $22 за акция на HP Inc. Бордът на директорите след това отхвърли предложението с мотива, че не предлага достатъчно полза за акционерите. Именно това накара Xerox да се опитат да спечелят на своя страна инвеститорите на HP Inc., за да се реализира сделката. Компанията също така потвърди, че вече са провели серия от разговори с водещи акционери на HP Inc., на които са обсъждали своите бъдещи планове. Все още няма официален коментар от страна на HP Inc. относо новата оферта, съобщава Cnbc. Xerox се надяват с подобрените финансови условия да спечелят още по-голямо доверие сред високопоставените служители на компанията. Евентуалното придобиване ще донесе ползи за двете страни, свързани с намаляване на годишните разходи с около $2млрд. и генериране на по-голям капитал за акционерите. Сливането на бизнесите им в една компанията ще се отрази положително в икономически план на общата компания. Още от Digital: Xerox номинираха 11 свои кандидати за членове на борда на директорите на HP Inc.