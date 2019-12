Microsoft вече няколко пъти намекнаха за желанието си да спрат поддръжката на приложението Wunderlist. Този продукт бе придобит от компанията като част от сделката за придобиване на 6Wunderkinder преди четири години. Ако използвате приложението е добре да знаете, че Microsoft сега потвърдиха официално своите планове. Според данните на компанията Wunderlist няма да може да се използва от потребителите след 6 май 2020г., съобщава ZDNet. След тази дата новите списъци, които създавате няма да се синхронизират със сървърите на компанията, което на практика е края на Wunderlist. Потребителите ще могат лесно да прехвърлят сегашната информация, която съхраняват в приложениeто към друг продукт и това е To Do. Всъщност именно това заглавие ще замести Wunderlist и вече предлага повече от най-интересните му функции на потребителите. Приложението е достъпно за iOS, Android, macOS и Windows. Microsoft To Do е интегрирано и сигурно решение, което предлага всички функции за създаване, синхронизирате и споделяне на бележки. Данните на потребителите от Wunderlist като задачи, бележи, списъци и други файлове могат лесно да се прехвърлят в To Dо като ".zip"файл. Компанията вече спря да приема нови регистрации във Wunderlist и това е последната стъпка преди да блокира изцяло достъпа на потребителите до приложението, което ще се случи на 6 май 2020г. Още от Digital: Новата версия на Microsoft Office за Android и iPhone комбинира Word, Excel и PowerPoint в едно приложение