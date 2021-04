Google спазват традицията да провеждат веднъж годишно конференция с разработчиците. Обикновено събитието е през май, като миналогодишната версия бе засегната от пандемията с COVID-19. Kомпанията не успя да проведе планираните презентации и демота през 2020г., тъй като отложи изцяло конференцията.

Плановете за настоящата година са по-различни, тъй като Google все пак ще проведат I/O 2021 събитието виртуално. Разработчиците ще могат да се присъединят и да следят всичко най-интересно безплатно. По този начин компанията се надява да успее да проведе пълноценна дискусия с мрежата си от разработчици по цял свят.

Събитието е планирано за 18-20 май, като програмaта включва множество Q&A, Ask Me Anything (AMAs) сесии, уъркшопи и ексклузивни интервюта. Всеки желаещ да се присъедини ще трябва да се справи с т.нар. "Punch Card" карта, която включва серия от пъзели необходими за регистрацията.

Припомняме ви, че традиционно I/О конференцията се провежда в Shoreline Amphitheathrе в Калифорния, като цената на билетите стартира от $1000. Настоящото издание ще има изцяло виртуален характер, което вероятно ще позволи на повече хора да се включат активно.

Със сигурност ще видим презентации на интерфейса на Android 12, както и ще научим повече детайли за премиерата на операционната система. Някои анализатори също така очакват да видим и Google Pixel 5a. Тепърва ще бъдат публикувани допълнителни детайли за конкретният график на конференцията.

Компанията ще сподели и детайли за предстоящи подобрения на цялото си портфолио от приложения и дигитални услуги на I/O 2021.

