Xerox Holdings официално публикуваха изявление, с което ни информират, че ще преустановят опитите си да купят HP Inc. Това решение ще има само временен характер и е провокирано от световната епидемия с коронавирус. От компанията обърнаха внимание на факта, че в момента най-големият приоритет за тях е безопасността на служителите, клиентите и партньорите им. Вече са предприети драстични мерки за предпазване на хората, които работят в офисите и търговските обекти на Xerox. Именно заради това компанията временно ще загърби агресивният си подход, с който се опитва да убеди борда на директорите на НР Inc. да приемат офертата им. Главният изпълнител директор, Джон Визентин обърна допълни също, че следят отблизо ситуацията с пандемията от Covid-19 и съгласуват своите действия съобразно вируса. Все пак той е на мнение, че Xerox нямат никакво намерение да се откажат от своите бизнес планове да придобият бизнеса на НР Inc., предаде Business-Standard. Темата ще е на дневен ред отново след като се справим с коронавируса. Следващата стъпка е да бъде гласуван нов борд на директорите в HP Inc., като Xerox вече номинираха свои предложения. По всичко личи, че евентуалната сделка между двете компании ще продължи да бъде водеща тема в технологичната индустрия и през 2020г. Офертата за придобиване е на стойност от приблизително $35 млрд., като засега тази сума не задоволява шефовете на HP Inc, което на практика е причина за забавянето на сделката. Още от Digital: Защо HP Inc. няма да приеме оферта за придобиване от Xerox