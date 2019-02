Смартфоните с Android генерират повече от 80% от продажбите в мобилната индустрия, като един от водещите фактори за успеха на платформата е сериозното ѝ влияние в бюджетния сегмент. Компанията ще продължи и за в бъдеще да се фокусира към устройствата, които нямат достатъчно мощен хардуер. Припомняме ви, че Google стартираха програмата Android One преди пет години, но едва сега започва да постига съществeни резултати с този софтуер. Концепцията на тази версия на операционната система е да гарантира бързи ъпдейти, като предложи на потребителите стоковия интерфейс на Android. Инженерите на Google също така представиха преди година и концепцията за Android Go, която представлява олекотена версия на операционната система за най-евтините устройства на производителите. От компанията сега разкриха колко популярни всъщност са двете платформи в световен мащаб. В официалния си блог от Google се похвалиха, че продажбите на смартфони с Android One са се увеличили с внушителните 250% през 2018г. Toва се дължи основно на партньорствата с брандове като Xiaomi, Nokia, Motorola и LG. Много е вероятно Android One да продължи да набира популярност и до края на настоящата година. Успоредно с това Google потвърдиха, че всяко второ устройство, което има по-малко от 1GB RAM е базирано на другата им бюджетна платформа, а именно Аndroid Go. Още от Digital: Каква е разликата между заводската версия на Android, Android One и Android Go