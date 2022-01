Смарт часовниците продължават да отчитат високи продажби. Популярността на устройствата се увеличи драстично от началото на пандемията. Конкуренцията между производителите допринесе за иновациите и поевтиняването на умните часовници в световен мащаб. Ако се интересувате от покупката на подобен модел вероятно бихте искали да научите за навлизането на Louis Vuitton в тази пазарна ниша. Модният дизайн също е създал интересно предложение, което е кръстено официално с името Tambour Horizon Light Up. Всъщност това е третата генерация на първият часовник на Louis Vuitton, който бе показан за първи път преди пет години. Елегантният вид на Tambour Horizon Light Up се допълва от корпус, изграден от неръждаема стомана и 1.2-инчов дисплей с кръгла форма и сапфирено покритие, съобщава CNet. Когато получите нотификация дисплея се осветява от 24 LED диода, вградени под т.нар. "Monogram" пръстен за набиране на смарт часовника. Компанията е оптимизирала работата на Tambour Horizon Light Up с процесор от Snapdragon Wear 4100 серията на Qualcomm. Съдържанието на екрана може да се възпроизвежда с 390х390 пиксела при 327ppi плътност. Вградената памет е 8GB, като часовника има и 1GB RAM. Потребителите с динамичен начин на живот ще могат да се възползват още от водоустойчивото покритие, което издържа потапяне до 30 метра. Вградената батерия предлага достатъчно време да издържите цяло денонощие без зареждане, дори при активна употреба. Lous Vitton също така са оборудвани новият модел с оптичен сензор за измерване на сърдечния ритъм. Продажбите вече стартираха като базовата версия ще може да се купи за $3300. Още от Digital: Защо смарт часовници не могат да заменят класическите модели