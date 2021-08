Водещи производители на смартфони експериментират с концепцията да ги използваме на по-големите екрани на настолните компютри. Това е подходящи за разглеждане на мултимедия, отговаряне на имейли, но също за забавление с приложения и игри. Обикновено е необходимо да купите допълнителен аксесоар, за да се възползвате от функцията. Samsung и Huawei са компаниите, които най-активно инвестират в технологията. Възможността да разглеждаме съдържанието от смартфоните на компютрите привлича вниманието на все повече потребители. Motorola също планират да предложат подобна платформа на своите клиенти и още преди месеци разкриха детайли за Ready For концепцията. Това е проект на функция, която да улесни взаимодействието между любимите устройства. Motorola продължават да развиват своята екосистема, за да превърнат Ready For в оптимално решение за повече потребители. Първата новост е свързана с поддръжката на безжична връзка с всеки дисплей или устройство, което може да функционира като Miracast приемник. Веднъж след като осъществите връзката, дори може да използвате смартфона като "въздушна мишка". Така курсора ще следва движенията на ръката и мобилното устройтво, съобщава SlashGear. Ready for PC е подобрение, което позволява смартфоните да се свързват безжично с Windows. Единственото условие е да са логнати в една и съща Wi-Fi мрежа или хотспот точка за достъп до интернет. След това можете да трансферирате данни между двете устройства, включително да разглеждате нотификациите на настолните компютри. Възможно е да използвате смартфоните като Full HD камера за видео разговори и стрийминг на живо. Ready For PC е съвместима с Motorola Edge 20 Pro, Edge 20 и Edge 20 Lite. Още от Digital: Как Motorola направи света на 5G технологиите още по-достъпен