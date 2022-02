Конкуренцията между Microsoft и Sony в сферата на гейминга става все по-сериозна с всеки изминал месец. Премиерата на PlayStation 5 и Xbox Series X задълбочи допълнително тези процеси, но и предложи много повече възможности на любителите на игрите. През последните месеци се спекулира усилено, че Sony разработват конкурент на Xbox Game Pass.

По този начин компанията ще опита да предложи по-атрактивни планове на своите клиенти, в сравнение с настоящите предложения в PlayStation Plus и PlayStation Now. Вече знаем, че кодовото име на услугата е “Sparctacus” и предизвиква все по-голямо вътрешно внимание в компанията.

Най-вероятно новата услуга ще е налична за PlayStation 4 и PlayStation 5, което ще предостави по-голяма свобода на потребителите да се забавляват с любимите си игри. От VentureBeat сега разкриват и колко може да струва конкурента на Xbox Game Pass, над който работи Sony.

Новата информация потвърждава предварителните очаквания, че “Spartacus” ще е налична за геймърите в три различни ценови разновидности. Първият абонаментен план ще представлява еквивалента на PlayStation Plus в сегашния си вид и ще е достъпен като Еssential. Цената ще бъде $10 месечно.

Следващото предложение на Sony ще е достъпно за $13 и ще се казва “Extra”. Вероятно този план ще осигури достъп до богатия каталог oт стари игри на PS Now в допълнение към месечните премиум заглавия в PS Plus. Най-скъпият абонамент ще е достъпен като “Premium” и освен гореизброените екстри ще предложи още стрийминг възможностите на PS Now и колекция от класически игри.

Функцията Game Trials е подходящо решение да изпробвате геймплея на предстоящи заглавия преди премиерата им. В дългосрочен план можем да очакваме и ексклузивни премиум игри на Sony да станат част от aбонаментите.

