Qualcomm продължават активно да обновяват своето портфолио от процесори. Този път компанията се е насочила към интересен пазарен сегмент, а именно устройствата с Windows on ARM. Компанията представи официално Snapdragon 8cx Gen 3, който обещава да подобри работата на лаптопите със 85%. Новият чип е позициониран между Snapdragon 835 и Snapdragon 850. Графичната производителност е подобрена с 60%, в сравнение с предходното поколение. Най-голям принос за тези резултати има 5-нанометровата технология, с която е произведен Snapdragon 8cx Gen 3. Досега не е имало 5nm хардуер за устройствата с Windows on ARM. Конфигурацията включва четири Cortex-X1 ядра, както и същия брой с Cortex-A78 чип дизайна. Qualcomm твърдят, че това е най-сериозният ъпдейт в тази продуктова категория, тъй като Snapdragon 8cx Gen 3 предлага 40% по-добра скорост на ядро, 85% при Multi-Core и над 60% в GPU представянето. Всичко това обещава сериозни подобрения, спрямо Surface Pro X и HP Elite Folio, които оперират с Gen 2 версията на процесора, съобщава Windows Central. Следващото поколение лаптопи на производителите определено ще гаранатират значителни подобрения по отношения на скоростта и консумацията на енергия. Първите бенчмаркове показват, че Snapdragon 8cx Gen 3 отчита сходни резултати с Core i5-10210 CPU. Тези стойности не са достатъчни за директна конкуренция с Apple M1, но все пак за внушителен ъпгрейд във възможностите на ARM версията на Windows. Mаксималната производителност на Snapdragon 8cx Gen 3 е 29TOPS, като процесора включва и три пъти по-бърз AI модул. Производителите ще могат да избират и версии със Snapdragon X62 модем (4.4Gbps), Snapdragon X55 (7.5Gbps), както и Snapdragon X65 от последно генерация със скорост от 10Gbps. Още от Digital: Qualcomm няма да е единственият производител на процесори за Windows on АRM