Водещите производители вече представиха първото си поколение смартфони, които поддържат 5G технологията. Иновативни предложения като Huawei Mate 40 Pro, iPhone 12 Pro, Google Pixel 5 осигуряват невероятна скорост на мобилната връзка. Силната конкуренция на компаниите в тази пазарна ниша ще доведе и до навлизането на по-достъпни смартфони с 5G през следващата година. Докато очакваме това да се случи разбираме, че някои технологични гиганти вече са насочили вниманието си към разработката на 6G технологията. Идеята е с общи усилия да се ускори навлизането на следващата генерация мобилни мрежи в световен мащаб. Според информация на MobileWorldLive в инициативата участие вземат Apple, Google и LG Electronics. Първата стъпка от амбициозния проект е учредяването на т.нар. "Next G Alliance". Основната цел на алианца е да се дефинират, разработят и въведат в експлoатация мрежи, които използват мобилни технологии от последно поколение. Други популярни брандове, които се присъединиха към "Next G Alliance" включват Cisco, HP Enterprise, Intel, VMware, Mavenir, MITRE и KeySight Technologies. Първата официална среща на организацията вече бе проведена и на нея се очертаха основните приоритети, които да стимулират работата в следващите месеци. Първите реални стъпки и сформирането на работни групи ще започне в началото на 2021г. Няма да е изненадващо, ако проекта провокира интереса и на други технологични компании, които на свой ред да се включат в "Next G Alliance". Желанието на големи имена в индустрията, като Intel, Apple, Google и LG да направят 6G мрежите достъпни за потребителите. Тепърва ще следим какви намерения имат компаниите, за да ускорят навлизането на технологията в световен мащаб. При всички положения ще са необходими години преди 6G мрежите да част от ежедневието ни. Още от Digital: Япония ще използват 6G технология, която е десет пъти по-бърза от 5G до 2030г.