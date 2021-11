Потребителите имат много причини да искат да имат смартфон на Samsung. Едно от водещите предимства на устройствата Galaxy е софтуерната поддръжка. Корейският гигант има специфична политика, която гарантира ъпдейти за максимален период от време. Така например ви съобщихме, че смартфоните на Samsung ще получават ъпдейти за сигурност в продължение на пет години. По този начин собствениците на устройствата си гарантират, че ще бъдат актуализирани към следващите версии на Android, но също ще получават актуалните пачове за сигурност. Samsung ще продължат активно да работят, за да предложат на повече собственици на смартфоните Galaxy поддръжка за максимално дълъг период от време. Все пак акцента за компанията ще продължат да бъдат по-новите модели в портфолиото им. Това е причината някои от по-старите устройства от Galaxy A серията да достигнат края на жизнения си цикъл през 2022г. От NextPit ни информират за четири популярни модела, които скоро ще спрат да получават ъпдейти. В случая става въпрос за Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s и Galaxy A70s. Досега смартфоните бяха актуализирани с пачове за сигурност на всеки шест месеца, За в бъдеще актуализациите ще се разпространяват през шест месеца и ще приключат в края на 2022г. Тези устройства са произведени през 2019г. Компанията опитва да поддържа голям брой устройства, но все пак ще дава приоритет на флагманите и новите модели. Вече е наличен ноемврийския пач за сигурност, който отстранява няколко уязвимости в One UI интерфейса. Четирите смартфона, чиято поддръжка ще бъде спряна през следващата година вече са ъпдейтнати към One UI 3.0 и са получили финалния ъпдейт към Android 11. За да проверите дали има налични ъпдейти за вашето устройство трябва да кликнете последователно "Security Updates > Download and Install". Още от Digital: Всички смартфони на Samsung от серията Galaxy A ще имат камери с оптична стабилизация през 2022г.