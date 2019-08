HMD Global бяха една от най-активните компании по отношение на софтуерните ъпдейти към Android Pie. В голяма степен това се дължи на факта, че смартфоните им са базирани на Android One програмата. По този начин предлагат стоковия интерфейс на платформата, продължителни пачове за сигурност и бързи софтуерни актуализации. Компанията сега разкри повече детайли за устройствата, които ще получат ъпдейт към Android 10.

Оказва се, че HMD Global отново ще са доста активни и стартират актуализациите още преди края на годината. Плановете им предвиждат три смартфона да получат Android 10 през последното тримесечие на 2019г. и това са Nokia 7.1, Nоkia 8.1 и Nokia 9 PureView, съобщава gsmarena. Още в началото на следващата година стартират ъпдейтите за смартфоните: Nokia 8 Sirocco, Nokia 5.1 Plus, Nokia 1 Plus, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 3.1 Plus и Nokia 2.2.

Приблизително по същото време Android 10 ще е налична още за Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus и Nokia 7 Plus. Последната вълна от ъпдейти е предвидена за второто тримесечие на 2020г. Тогава актуализацията ще е достъпна за собствениците на Nokia 5.1, Nokia 3.1, Nokia 2.1 и Nokia 1. Допълнително ще бъде обявена повече информация за конкретните дати, на които ще стартират ъпдейтите на HMD Global за новата операционна система.

