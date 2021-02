Гъвкавите смартфони ще бъдат водещ приоритет за Samsung през годината. Компанията дори вече се отказа от популярната серия фаблети Galaxy Note. Вместо това ще видим по-разнообразно портфолио от Galaxy Z гамата от гъвкави смартфони през 2021г. Анализаторите очакват Samsung да представят четири гъвкави смартфона през 2021г. Инвестициите в технологията ще позволят компанията да бъде дългосрочен лидер в новата пазарна ниша, особено с оглед проблемите на Huawei. Китайският производител е принуден да се справя с ограничения в доставките на компонентите, което силно повлия върху стратегията им през 2021г. Въпреки това Huawei представиха гъвкавия Mate X2, който предлага много подобрения, спрямо предходната версия. Устройството ще се конкурира директно с новите смартфони от Samsung Galaxy Z бранда, които ще видим през годината. Докато очакваме с интерес да разберем какви са плановете на Samsung разбираме за полезно предложение към настоящите собственици на гъвкави смартфони на компанията. От CNet ни информират, че компанията ще предложат нова програма "Buy and Try" програма. Новите клиенти ще имат възможността да се сдобият Galaxy Z Fold 5G или Galaxy Z Flip 5G, като разполагат с опцията да върнат устройствата до 100 дни след извършването на покупката. Досега максималният период бе едва 15 дни. За първи път Samsung предлагат толкова щедро предложение като част от програмата за насърчаване на продажбите на смартфоните Galaxy. Амбициозната цел на компанията е гъвкавите устройства да станат достатъчно достъпни за масовия потребите, по същия начин, както 5G технологията. Samsung са уверени, че още в първите няколко дни, след като изпробваме Galaxy Z Fold 5G и Galaxy Z Flip 5G ще се убедим в предимствата на този дизайн. Потребителите, които поръчат смартфоните от официалния уеб сайт на Samsung ще могат да се възползват от новата програма. Крайният срок е 1 април. Цената на Galaxy Z Fold 5G е $1999, докато компактния Galaxy Z Flip 5Gще може да се купи за $1199. Още от Digital: Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 2 щe са първите смартфони с One UI 3.5