Sony и Microsoft са водещите имена в геймърската индустрия, Конкуренцията между тях е доста сериозна, като PlayStation и Xbox са брандове, които не се нуждаят от представяне. Хардуерната криза затруднява възможностите за покупка на конзолите, но въпреки това двете кампании работят активно над осигуряване на достатъчно количества. Xbox Games Pass е атрактивно предложение, което се радва на голяма популярност сред потребителите. Срещу месечна такса потребителите имат достъп до стотици заглавия, функция за стриймване от облака, онлайн мултиплейър и много др. Мicrosoft също така предлагат няколко различни плана, за да отговорят на нуждите на всеки потребител. От Bloomberg твърдят, че Sony разработват собствен конкурент на Xbox Games Pass. Кодовото име на услугата е "Spartacus", като официалната премиера ще стане факт през следващата година. Според наличните данни Sony ще запазят името PlayStation Plus, но ще спрат стрийминг услугата PlayStation Now. Геймърите ще могат да избират между три различни плана, които ще струват между $9.99 и $14.99 месечно. По този начин компанията се надява да конкурира по-успешно Xbox Game Pass. Базовият план ще дублира възможностите на PlayStation Plus с онлайн гейминг и няколко безплатни игри всеки месец. Средният абонамент ще добави и много допълнителни заглавия за PlayStation 4 и PS5. Най-скъпият план ще разшири съдържанието с демота на бъдещи игри, онлайн стрийминг, както и колекция от игри, обхващаща от PS1 и PS5. Премиерата на по-атрактивни предложения може да се превърне в допълнителен източник на приходи и важно оръжие в битката с Microsoft. Oще от Digital: Sony отново намалява продукцията на PlayStation 5 заради кризата с чипове