Netflix е видео платформа, която промени изцяло начина, по който стриймваме и се забавляваме с видео съдържание. Огромният бюджет са финансиране на оригинални продукции допълнително превръща услугата в предпочитан избор за все по-голям брой потребители. Компанията вече е стартирала таен проект, който да разшири бизнеса им в нова продуктова категория. Стрийминг платформата официално е наела Май Верду, който в миналото е работил за Electronic Arts и Facebook. Неговата роля ще е свързана с разработката на стратегия, която да позволи на Netflix да започне да предлага достъп до игри. По този начин потребителите ще могат да прекарват още повече време в своите акаунти. Първоначалната идея е секцията от игри да бе струва допълнително. Netflix ще възприемат сходен подход с Apple Arcade, съобщава BusinessInsider. Още преди няколко месеца компанията потвърди, че експериментира с различни възможности за забавление в интерактивната среда, която предлага Netflix. Наемането на Май Верду не е случайно, тъй като e работил над популярни заглавия като The Sims, Plant vs. Zombies и Star Wars франчайза. В следващите месеци вероятно екипа от специалисти в сферата на гейминга ще се увеличи. Припомняме ви, че това не е първият случай, в който Netflix участват в разработката на игри. Компанията си партнира с външни разработчици в създаването на Stranger Things и Stranger Things 3: The Game. Включването на повече заглавия в каталога на платформата е интересно решение. Netflix също така ще продължат да работят над редица телевизионни шоута, които са вдъхновени от игри, като например The Witcher.