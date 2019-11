Изборът на предпочитан език се въвежда от потребители при инсталирането на Windows 10. Понякога е възможно да въведете друга настройка, но няма да се налага да се съобразявате с въведените предпочитания. Можете лесно да използвате менюто с настройки на компютъра, за да изберете желания от вас език. В случай, че се намирате в друга държава или използвате устройството с неправилна настройка на езика няма да се налага да преинсталирате Windows 10. Необходими са само няколко кликвания в менюто на операционната система, за да конфигурирате коректно системата настройка на езика. Ето как да го направите, според WindowsCentral: Спрете опцията за синхронизиране на езика 1. Първата стъпка е да спрете синхронизирането на настройките за езика до всичките ви устройства свързани към Microsoft акаунта. 2. За да го направите отворете меню "Settings" и изберете раздела "Accounts". 3. Кликнете върху "Sync Your Settings" секцията и скролнете до "Individual Sync Settings". 4. Преместете слайдера до "Language Preferences" в позиция "Off", за да спрете функцията. Променете системната настройка на езика 1. Затворете всички отворени приложения и отворете меню "Settings". 2. Изберете последователно "Time & Language" и раздела "Language". 3. Слкролнете до секцията "Prefered Languages". 4. Tрябва да натиснете бутона "Add a preferred language", за да продължите. 5. Потърсете езика, който желаете да използвате в Windows 10. 6. Изберете го от списъка и натиснете бутона "Next" в долния ляв ъгъл. 7. След това проверете дали отметката е поставена преди "Set As My Display Language". 8. Повторете същото с "Install Language Pack" функцията в менюто. 9. Разгледайте внимателно допълнителните настройки и функции, които ви предлага Windows 10. 10. Въведете желаните от вас промени с избора на "Install" бутона. 11. Ако всичко е наред ще видите нотификация на началния екран, която ви информира, че трябва да излезете от своя акаунт. 12. Съгласете се, за да завършите процеса. Още от Digital: Как да използваме стари игри и софтуер в Windows 10