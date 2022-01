Sony са популярен бранд сред геймърите с конзолите PlayStation. Любителите на игрите са доста активни през последните месеци. Компанията също така предложи редица ексклузивни оферти през годината, за да отговори на високите очаквания на своите потрeбители.

Началото на новата година е подходяща възможност Sony да направят ретроспекция и да ни разкрият кои са най-изтегляните игри за PlayStation. Публикуваният списък обхваща, както новата конзола така и PlayStation 4, съобщава VentureBeat.

Ако сте любопитни да разберете кои са най-популярните заглавия ще публикуваме списъка

Кои са най-популярните игри за PS5:

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Battlefield 2042 Among Us Kena: Bridge of Spirits Far Cry 6 It Takes Two Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Resident Evil Village NBA 2K22 Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War Tom Clancy’s Rainbow Six | Siege Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Diablo II: Resurrected Deathloop Mortal Kombat 11

Кои са нй-изтегляните игри за PS4:

FIFA 22

Grand Theft Auto V

Minecraft

FIFA 21

Call of Duty: Black Ops Cold War

The Crew 2

Red Dead Redemption 2

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Call of Duty: Vanguard

The Forest

Fall Guys: Ultimate Knockout

Gran Turismo Sport

ARK: Survival Evolved

Need for Speed Heat

NBA 2K21

Gang Beasts

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE

Among Us

Assassin’s Creed Valhalla

Още от Digital: Вече можем да запазваме игри за PlayStation 5 на USB устройство