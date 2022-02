Google Chrome е браузър с впечатляваща скорост и разнообразни възможности за персонализация. Компанията периодично ъпдейтва заглавието с нови функции, които го правят още по-добър и полезен за потребителите. Технологиите, на които е базиран Chrome се използват и от конкурентни браузъри като Brave, Opera, Vivaldi, Epic и Microsoft Edge. Рекламите са най-досадното нещо в интернет, но освен тях може да бъдат доста неприятни активните табове, които възпроизвеждат звук. Ако искате да спрете подобни прозорци са необходими две кликвания от интерфейса на Chrome. Първият от тях е десен бутон върху определен таб, а след това да изберете “Mute Site”. Всеки прозорец, който е заглушен показва и съответната икона за липса на звук в уеб браузъра. Едно натискане на мишката е необходимо, за да стартирате отново аудиото, когато е необходимо. Google са започнали експерименти с нова функция, която ще позволи да спираме звука в отворените прозорци с едно кликване, информира ChromeStory. Експериментален флаг в Canary версията на браузъра за разработчици предлага именно такъв инструмент. Все пак може да го активирате и изпробвате още сега, вместо да чакате до следващата стабилна версия на Chrome. Въведете chrome://flags в адресната лента и след това включете “Tab audio muting UI control: When enabled, the audio indicators in the tab strip double as tab audio mute controls”. След като го направите ще можете само с едно кликване да спирате звука от табовете, а не с поне два, както е възможно сега. Всяко подобрение, което е създадено да ни спести ценно време е добро дошло за крайните потребители. Oще от Digital: Най-добрите разширения за Google Chrome през 2021г.