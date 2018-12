С наближаването на края на годината закономерно настъпва момента за ретроспекции на изминалите 12 месеца. Google решиха да се възползват от този подходящ момент и да разкрият кои са най-добрите приложения за Android през 2018г. Всяко едно заглавие, което попада е внимателно подбрано и предлага нещо уникално на потребителите, радвайки се на позитивни коментари и рейтинг в Google Play.

Любопитна подробност е, че за първи път бе включена и категорията "Fan Favorite". Както името подсказва това е секция, в която всеки потребител е имал възможността предварително да даде своя глас за най-доброто мобилно приложение в онлайн портала. В крайна сметка резултатите от тази селекция са сведени до три финалиста.

Успоредно с това Google разкрват и имената на най-добрите игри, приложения, но също филми, телевизионни шоута, аудиокниги и електронни книги, които ще откриете в Google Play. Eто и кои са печелившите във всяка една от категориите, информира официалния блог на Google:

Fan Favorites of 2018

Игра: PUBG MOBILE

Приложение: YouTube TV

Филм: Avengers: Infinity War

Best App of 2018

Drops: Learn 31 new languages

Best Game of 2018

PUBG MOBILE

Top five movies of 2018

Black Panther

Avengers: Infinity War

Thor: Ragnarok Jumanji:

Welcome to the Jungle

Deadpool 2

Top five TV shows of 2018

The Walking Dead

Riverdale

The Big Bang Theory

The Flash

PAW Patrol

Top five ebooks of 2018

Fire and Fury by Michael Wolff

The Outsider by Stephen King

Fear by Bob Woodward

12 Rules for Life by Jordan B. Peterson

Girl, Wash Your Face

Top five audiobooks of 2018

12 Rules for Life by Jordan B. Peterson

Girl, Wash Your Face by Rachel Hollis

Fear by Bob Woodward

Becoming by Michelle Obama

The Outsider by Stephen King

