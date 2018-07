Никой не иска да плаща за мобилни данни повече отколкото е предвидил. Но ако не сме внимателни, лесно можем да прекрачим месечната си граница. За щастие, много популярни приложения за Android, които са известни с „яденето“ на мобилни данни, предлагат инструменти, с които може да ги ограничим. Просто трябва да знаем къде да търсим тези настройки. От Make Use Of ще ни покажат какво може да се направи. YouTube Има няколко настройки, които можете да промените в приложението YouTube, за да сведете до минимум използването на мобилни данни: 1. Отидете в Settings > Background & downloads. Под „Download“ можете да промените качеството на видеоклипа на „Low“ (или „Medium“ ако предпочитате, но разликата не е забележима на по-малък екран) 2. Отидете в Settings > Autoplay. За да спрете автоматичното стартиране на нови видеоклипове, след като приключите с гледането на избрания от вас видеоклип, не забравяйте да изключите функцията „Autoplay next video“. 3. С YouTube Red може да изтегляте видеоклипове за гледане офлайн. Ако ще правите това, не забравяйте да превключвате в опцията „Download over Wi-Fi only“. Можете също така да изключите опцията „Background play“, за да предотвратите възпроизвеждането на видеоклипове от YouTube, след като затворите приложението. Facebook Facebook предлага опция в една стъпка да намалите използването на данни. Можете също така да се задълбочите в настройките на приложението, за да получите по-голям контрол: 1. Отидете в Settings & Privacy > Data Saver и включете функцията. Можете също да изберете автоматичното изключване на опцията „Data Saver“, когато използвате Wi-Fi. 2. Ако не искате да намалявате размера на изображенията, можете да спрете автоматичното пускане на видеоклипове, като отворите Settings & Privacy > Settings > Media and Contacts > Autoplay. 3. Facebook е едно от няколкото приложения в този списък, предлагащи лека версия, Facebook Lite, която използва по-малко данни. Twitter 1. Отидете в Settings and privacy > Data Usage, за да контролирате как Twitter използва данните ви. Има няколко опции, които можете да направите, свързани с видеоклипа и синхронизирането. Докоснете „High-quality video“ под „Video“ и изберете „Wi-Fi only“, за да спрете Twitter да зарежда големи видеоклипове, докато използвате данни. Докоснете „Video autoplay“ и изберете „Wi-Fi only“. 2. Под „Data Sync“, махнете отметката от „Sync data“. Това означава, че Twitter ще изтегля само нова информация, докато използвате приложението. 3. Twitter също така предлага базирана в браузъра мобилна версия, която използва по-малко данни от приложението. За да я използвате отидете на mobile.twitter.com в браузъра, който използвате. Instagram Отворете Settings, превъртете до Account > Cellular Data Use и изберете Use Less Data, за да изберете настройката. Instagram ще ви предупреди, че включването на тази настройка ще доведе до по-дълго време за зареждане на снимките и видеоклиповете. Spotify Независимо дали използвате Spotify или друга популярна услуга за стрийминг на музика, обикновено можете да коригирате качеството на стрийминга и да използвате офлайн списъци, за да спрете използването на прекалено много данни. 1. Отворете Settings и превъртете надолу до „Music Quality“. За качеството на стрийминга, което по подразбиране е настроено на „Automatic“, може да изберете „Low“, за да ограничите до минимум използването на данни. Ако това не е достатъчно добро за вас, можете да изберете „Normal“. 2. Можете също така да коригирате тази настройка, като включите „Data Saver“ в горната част на екрана за настройки. 3. Уверете се, че опцията „Download using cellular“ е изключена. За да изтеглите плейлист за слушане офлайн, отидете до този списък и активирайте плъзгача „Download“. Това обаче изисква да имате абонамент за Spotify Premium. Gmail Ако Gmail е вашето имейл приложение по избор, има няколко настройки, свързани с данните, които може да промените. 1. Докоснете бутона за меню (три хоризонтални линии), отворете „Settings“ и докоснете името на профила си. Ако имате няколко профила, ще трябва да промените настройките за всеки от тях поотделно. 2. Под „Data Usage“ можете да премахнете отметката от Sync Gmail. Това означава, че новите имейли няма автоматично да се изтеглят и няма да получавате никакви известия, освен ако не отворите приложението и го обновите ръчно. 3. Също така можете да спрете автоматичното изтегляне на изображения в Gmail като докоснете „Images“ и изберете „Ask before showing“. 4. Ако установите, че използването на данни все още е високо след тези промени, можете да преминете към Gmail Go, алтернатива за по-бавни телефони и връзки. Messages (SMS) 1. Можете да деактивирате прегледите на линкове, докато сте на данни, като докоснете бутона за менюто (три точки). Докоснете Settings > Automatic link previews и се уверете, че опцията „Only download previews on Wi-Fi“ е активирана. 2. Ако не сте фен на прегледите на линкове в съобщенията можете да ги изключите изцяло, като изключите опцията „Show previews in messages“. Google Photos 1. Отворете Settings > Back up & Sync. Превъртете надолу до „Cellular data backup“ и се уверете, че опцията Photos не е отметната – в този случай опцията „Videos“ е изключена по подразбиране). 2. Ако пътувате извън граница, можете също така да проверите дали опцията „Roaming“ е изключена под „Backup“. Snapchat Snapchat има режим за пътуване – „Travel Mode“, който не позволява на приложението да използва прекалено много данни, като спира автоматичното зареждане на съдържание във фонов режим, когато не сте на Wi-Fi. За да включите „Travel Mode“, отидете в „Settings“ и под „Additional Services“ докоснете „Manage“. Уверете се, че до „Travel Mode“ има отметка. WhatsApp 1. Отидете в Settings > Data and storage use и под „Media auto-download“ докоснете „When using mobile data“. Уверете се, че наличните тук четири опции не са отметнати. По подразбиране, опцията „Photos“ вече е избрана, но я изключете. Направете същото с опциите „Audio“, „Videos“ и „Documents“ ако са включени. 2. Докоснете „When roaming“ и се уверете, че и четирите опции са изключени (те обикновено са изключени по подразбиране). 3. Можете също да изберете да намалите използването на данни по време на разговори. Под „Call Settings“, поставете отметка до „Low data usage“, за да активирате ниска употреба на данни. Помнете, че включването на тази опция ще компрометира качеството на разговорите. 4. WhatsApp ви позволява също така да видите специфичното използване на данните. За целта отидете в Settings > Data and storage use > Network usage.