YouTube е най-популярната видео платформа в интернет, но трябваше да извърви сериозен път от премиерата си досега. Историята на услугата първоначално не предполага колосалният успех, който има в модерния свят. Вероятно не знаете, но основаването на YouTube датира от 14 февруари 2005г. Този ден не е избран случайно, тъй като първоначалната идея на създателите Стив Чен, Чад Хърли и Джауед Карим предвижда видео услугата да бъде онлайн платформа за запознанства. Всъщност тримата основатели на YouTube работят заедно в PayPal преди компанията да бъде придобита от eBay. Първоначално се свързват с жени в Craiglist карайки ги да се заснемат в клипове срещу възнаграждение от $100. Идеята не намира успешна реализация, тъй като не получават достатъчно видео материали, за да изпълнят своите планове. Все пак това води до началото на видео услугата във вида, който я познаваме днес. Първата публична бета на платформата е пусната през май 2005г. Разликата е, че вече се приемат всички клипове, което допринася за разнообразното съдържание. Футболната звезда Роналдиньо е собственик на първия профил с над 1 милиона посещения. Премиерата на пълната версия е през декември 2005г., когато всеки ден се гледат около 8 млн. видео клипа. Според данните само шест месеца по-късно се качват над 65 хил. материала ежедневно, съобщава HowToGeek. Първото видеo публикувано в YouTube е озаглавено "Me at the zoo" и е качено на 23 април 2005г. от съоснователя на услугата. Джаред Карим. Целият клип е с дължина от 20 секунди и не е нищо особено, в контекста на модерната видео продукция. В момента видеото е гледано над 218 млн. пъти и е единственото съдържание в неговия профил. В заключение ще допълним, че Google купуват YouTube за $1.65 млрд. през ноември 2006г.