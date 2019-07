Shazam е най-известното приложение за разпознаване на музика, но дали е най-доброто? За да си отговорят на този въпрос от Make Use Of сравняват резултатите от Shazam с тези на неговите конкуренти – SoundHound и Musixmatch.

Въпреки че има и други приложения като Shazam в Google Play и в App Store, това са трите най-добри варианта. Sony спря своята услуга Track ID, а други приложения, като например Music ID, не са виждали актуализации от години.

Ето я и забавната част: изправяме тези приложения едно срещу друго. Това състезание се състои от три кръга, като във всеки трябва да бъдат разпознати по две песни. Всяко приложение може да „направи“ два опита да идентифицира песента. Приложението ще получи наказание от 10 секунди за всеки неуспешен опит. И тъй като точността е от жизненоважно значение за приложенията за разпознаване на музика, ще има наказание от 15 секунди за неправилни идентификации.

Първи тест: Умерена трудност



Да започнем с две песни, които няма да чуете по радиото, но които имат своите фенове. И двете песни имат под 10 000 пускания в Spotify.

Shazam: Идентифицира песента за 10 секунди.

SoundHound: Идентифицира песента за 16 секунди.

Musixmatch: Идентифицира песента за 6 секунди.

Песен 2: Did She Ask About Me на Ronnie McDowell (1998)