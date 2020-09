Една от новостите, които Apple представи по време на онлайн събитието си тази седмица е пакетът дигитални услуги Apple One.

В него компанията ще предлага различни комбинации от наличните си услуги, като идеята е, че потребителите ще могат да се абонират за няколко от тях наведнъж и съответно ще получават отстъпка. CNET дават повече подробности какво представлява новата идея на Apple.

Любопитно: Аpple представиха Watch Series 6 и бюджетния часовник Apple Watch SE

Какво е Apple One?

Накратко, това е абонаментна услуга, която обединява в себе си наличните досега предложения на Apple. Плаща се една такса за всичко, включено в пакета. Потребителите не са задължени да се абонират за Apple One. Ако искат да използват само една услуга, например Apple Music, могат да продължат да плащат само за нея, без да се абонират за останалите.

Кога ще се предлага Apple One?

Компанията не даде конкретен срок. Тя единствено обяви, че ще започне да предлага абонаментите през есента.

Колко ще струва Apple One?

Цените ще варират от $14.95 до $29.95 в зависимост от изпрания план. Ще има и 30-дневен безплатен пробен период.

Какви са плановете?

За начало компанията ще предлага три плана. Ето как изглеждат те:

Индивидуален план: $14.95 за четири услуги за един човек: Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, iCloud с 50GB място.

Семеен план: $19.95 за четири услуги за шестима членове на семейство: Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, iCloud с 200GB място.

Премиум план: $29.95 за шест услуги за шестима членове на едно семейство: Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus, iCloud с 2ТВ място и Apple Fitness Plus (за където е налична).

Какво представляват услугите

Apple Music е алтернативата на Spotify. Има 70 млн. песни.

Стандартна цена: $9.99, семеен план - $14.99

Apple TV Plus предлага каталог с филми и сериали, както и 30 (до момента) собствени продукции. Самостоятелна цена: $4.99 на месец.

Apple Arcade предлага достъп до над 130 мобилни игри за устройствата на компанията. Самостоятелна цена: $4.99 на месец.

iCloud е облачната услуга на Apple. Безплатно предлага 5GB или 99 цента на месец за 50GB, $2.99 за 200GB, $9.99 за 2ТБ.

Apple News Plus дава достъп до материали от стотици новини и списания. Самостоятелна цена: $9.99 на месец.

Apple Fitness Plus е новата фитнес услуга на Apple, която идва тази есен. Ще предлага тренировки за Apple Watch. Цена: $9.99 на месец.



Пести ли пари абонирането чрез Apple One.

Зависи от това колко и кои услуги потребителят вече използва или иска да използва. Ако човек използва всичките, то тогава Premier планът ще е добър избор и ще спести пари.

Според Apple индивидуалният план на Apple One ще спести поне $6 на месец на потребителя. Семейният план увеличава спестяването до $8 на месец, а премиум планът – до $25 на месец или $300 за година.

Още от Digital: Първият гъвкав смартфон на Apple ще има дисплей произведен от Samsung