Последният филм от вселената на Dune оправда високите очаквания на критиката и феновете. Продукцията вече генерира $380 млн. приходи в бокс офиса и вдъхва изцяло нов живот на класическият Sci-Fi роман на Франк Хърбърт. Героите от поредицата новели Dune вдъхновиха и премиерата на Dune 2: The Building of a Dynasty през 1992г., която е определяна за първата хитова RTS игра в индустрията. Поредицата от геймърски заглавия в света на Dune ще се увеличат, тъй като се работи над нова версия на класическия Dune II: The Building of a Dynasty. Информацията бе потвърдена лично от разработчиците Shiro Games и Funcom. Съвместната им конференция на The Game Awards потвърждава, че това ще е "стратегическа игра с 4X елементи". Името на играта ще бъде Dune: Spice Wars. но на този етап отсъстват повече детайли за геймплея, историята и какво ново за този жанр да очакваме. Разработчиците обещават "Еаrley Access" програмата да стартира през първата половина на 2022г. Геймърите ще могат да предприемат множество стратегически решения, с които да спечелят играта по различен начин. Четирите 4X елемента, които обещават от Shiro Games и Funcom са изследване, разширяване, експлоатиране и унищожаване, съобщава TheVerge. Трябва да изберете фракция и да се понесете във вълнуващо приключение за контрол на подправките и Dune вселената из пустините на Аракис. Стратегически компоненти от геймплея ще предлагат и опции за саботиране и шпиониране на враговете. Вече е създаден специален сайт на Dune: Spice Wars, който периодично ще ни информира за напредъка на играта с нова полезна информация.