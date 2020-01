Желанието на Xerox да купят HP се превърна в една от най-дискутираните теми в технологичната индустрия през последните седмици. По всичко личи, че компанията не се е отказала от реализирането на едно от най-мащабните придобивания в IT сектора. Вече ви съобщихме, че HP отново отхвърли офертата на Xerox, но това не е края на опитите им да стигнат до окончателно споразумение. Нови данни разкриват, че Xerox водят усилени преговори с три големи банки, за да осигурят необходимото финансиране за сделката. Според информацията на ChannelNomics от Xerox вече са генерирали 72% от капитала нужен за извършване на придобиването. Сумата от впечатляващите $24 млрд. ще бъде осигурена благодарение на инвестиции от американските банки Citigroup и Bank of America. Успоредно с това към тях ще се присъедини и японската Mizuho Financial. Припомняме ви, че самата оферта, която Xerox отправиха за придобиване на HP е в размер на $33 млрд. Останалата част от парите ще бъде осигурена от собствените финанси на Xerox. Конкретните финансови параметри договорени между Xerox и трите банки за отпуснатите заеми не са публично известни. Все пак трябва да отбележим, че предложението на компанията за придобиване на НР предвиждаше капитала да бъде в съотношение 70/30. По-голямата част е кешово финансиране, а другата под формата на акции. Xerox са осигурили 72% от трите банки и вероятно ще допълнят офертата си с предоставяне на съответните акции. По всичко личи, че сделката все още е на дневен ред. Oще от Digital: Милиардерът Карл Икан е знаел за офертата на Xerox преди да купи акции на HP за $1.2 млрд.