HMD Global представи най-голямото разширяване на портфолиото си до момента, включващо шест нови смартфона - Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 и Nokia C10, разпределени в три отделни серии.

Най-високият клас Nokia, X-серия, междинната G-серия и бюджетната C-серия осигуряват качественото изживяване, което потребителите очакват от европейската мобилна компания. Продуктите са създадени да устояват на времето отвътре и отвън, благодарение на водещата в индустрията защита , изключителна издръжливост и ангажимента да предоставят най-новия софтуер, така че да можете да запазите телефона си по-дълго.

Серията X стартира с Nokia X20 и Nokia X10

Централно място в новото портфолио заемат Nokia X20 и Nokia X10. Измествайки границите на средния клас, тези смартфони осигуряват преживяване и качество далеч над цената си. И двата модела се захранват от най-новата мобилна платформа Qualcomm Snapdragon 480 5G, която осигурява изключително висока производителност и наистина глобална 5G мрежа. Телефоните Nokia са създадени с издръжливост и дълголетие. Заедно с тригодишните актуализации на софтуера и сигурността, тяхната цел е да насърчат устойчивото потребление, да удължат жизнения цикъл на продукта и да намалят електронните отпадъци.

Nokia X20



Представени на изчистения интерфейс на Android One, тези телефони се предлагат директно с Android 11. Популярната оптика ZEISS и иновативните AI решения са в основата на впечатляващо разнообразните опции за създаване на изображения. С широкия 6,67” Full HD + дисплей с ноч, цялото ви съдържание ще бъде доставено на ярък, привличащ вниманието екран.

Nokia X20 и Nokia X10 се предлагат и с удължена тригодишна гаранция (която надхвърля индустриалния стандарт) и 100% компостируем калъф в кутиятата.

Зарядното устройство и слушалките са премахнати от комплекта в кутията като принос към редуциране на електронните отпадъци в околната среда, 12 000 от които са генерирани от зарядни устройства за мобилни телефони в ЕС всяка година . USB кабелът остава в кутията, а при необходимост зарядно устройство може да се купи от Nokia.com . Събраните от тези продажби средства ще бъдат дарени на CLEAR RIVERS, благотворителна организация, която работи за изчистване на пластмасовите отпадъци от международните водни пътища.

Nokia X10



Nokia X20 се предлага с впечатляваща 32MP предна камера и 64MP четворна основна камера. Изцяло новата функция Dual Sight ще активира две камери едновременно, за да можете да заснемете множество ракурси на обектите. След това можете да завършите „творбата“, като си създадете собствен воден знак.

Nokia X10 не само придава изключителна стойност на серията, но и ще зарадва феновете с бюджет под 300 Евро. 48-мегапикселовата четворна камера със Cinematic capture е допълнена с пълен набор от инструменти за професионална обработка, така че можете да персонализирате, стилизирате и споделяте открояващо се съдържание, което вдъхновява другите.

G-серията стартира с Nokia G20 и Nokia G10

G-серията представлява перфектен баланс за задоволяване на всички ваши ежедневни нужди чрез технология за решаване на проблеми. И двата телефона от серия G предлагат тридневен живот на батерията - най-дългият досега сред смартфоните Nokia. Nokia G20 се поддържа от емблематичното обещание за Android, налично за смартфоните Nokia. Това са три години месечни актуализации на защитата, за да запазите данните си възможно най-сигурни, както и две години актуализации на операционната система.

Nokia G20

Първите модели от G-серията се отличават с емблематичното за бранда дълголетие, подобрена сигурност, благодарение на сензорите за отключване с пръстов отпечатък и лицево разпознаване, 6.5‘‘ дисплей с капковиден ноч, както и с удобен усилвател на яркостта.

Nokia G20 е мобилно арт студио, което се побира в дланта на ръката ви. Със зашеметяващата 48-мегапикселова камера, достатъчно място за съхранение и завладяващо OZO пространствено аудио можете да заснемете, а след това да преживеете отново незабравимите си моменти в целия им блясък.

Nokia G10



Nokia G10 има тройна задна камера и създава усъвършенствани изображения чрез режими на снимане, захранвани от подобрен изкуствен интелект, така че вашите спомени са перфектно запазени дори при ниска осветеност на средата.



Серията C добавя Nokia C20 и Nokia C10

Серията C прави висококачествените смартфон технологии достъпни за всеки. Най-новите допълнения към популярната гама предлагат много желани параметри като широкия 6.5”HD + дисплей, на невероятно достъпни. Устройствата разполагат с Android 11TM (Go edition), до 20% по-бързи скорости и подобрени функции за сигурност, както и издръжливост на смартфона Nokia с тримесечни актуализации на защитата за две години.

Nokia C20 е смартфон, който се предлага с изключителни функции, включително предна и задна LED светкавица, за да заснемате най-специалните моменти дори при ниска осветеност.

Nokia C20



Nokia C10 е най-достъпното устройство от новата гама на цена от 75 Евро. С превъзходно качество на изработката в елегантен скандинавски дизайн, той е добавен към портфолиото в резултат на строги тестове. Ергономичният корпус с микро-текстурно покритие ще гарантира, че е наистина създаден, за да устои на времето.



Nokia C10



Цени и наличност

• Nokia X20 ще бъде наличен в цветове Midnight Sun и Nordic Blue в конфигурации 6/128GB и 8/128GB на средна препоръчителна цена от €349.

• Nokia X10 ще бъде наличен в цветове Forest и Snow в конфигурации 6/64GB, 6/128 GB пи 4/128GB на средна препоръчителна цена от €309.

• Nokia G20 ще бъде наличен в цветове Night и Glacier в конфигурации 4/64GB и 4/128GB на средна препоръчителна цена от €159.

• Nokia G10 ще бъде наличен в цветове Night и Dusk в конфигурации 3/32GB and 4/64GB cна средна препоръчителна цена от €139.

• Nokia C20 ще бъде наличен в цветове Sand и Dark Blue в конфигурации 1/16GB и 2/32GB на средна препоръчителна цена от €89.

• Nokia C10 ще бъде наличен в цветове Light Purple и Grey в конфигурации 1/16GB, 1/32GB и 2/16GB на средна препоръчителна цена от €75.