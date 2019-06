Вече ви информирахме кaкво е Google Stadia и как работи. Платформата се разработва с идеята да се превърне в "Netflix" за видео игрите. Google Stadia ще стриймва геймплея на игрите директно от сървърите на компанията. Това премахва нуждата да имате мощен хардуер или конзола от последно поколение. Вместо това ще може да се забавлявате с игри с впечатляващо качество директно в уеб браузъра. Google Stadia позволява да стрймвате съдържание с Wi-Fi до всеки телевизор с Chromecast компютър с Chrome или смартфон PIxel.



Голямото предимство на услугата е, че няма да се налага да инсталирате никакви файлове на своите устройства. Google Stadia ще възпроизвежда игрите директно от сървърите на компанията в реално време и така ще изисква единствено бърз достъп до интернет. По този начин Google ще опитат да променят изцяло представата ни за гейминга, като премахнат нуждата от специализиран хардуер. Стрийминг платформата поддържа различни резолюции като HD, Full HD и 4K с максимална скорост от 60 кадъра в секунда, съобщава TechCrunch.

Oфициалната премиера на Stadia Pro версията ще е през ноември, срещу абонамент от $9.99 на месец. Този пакет предвижда 4K стрийминг с 60 кадъра в секунда, но ще трябва да осигурите поне 35Mbps връзка към интернет, за да няма лагване. Първоначалният каталог от заглавия ще включва Doom Eternal, The Crew 2, Get Packed, Grid, FM, Mortal Kombat 11, Farming Simulator 19, The Elder Scrolls Online, Trials Rising, Wolfenstein Young Blood, Baldur’s Gate III, Just Dance, Shadow of the Tomb Raider, Dragon Ball Xenoverse 2, Final Fantasy XV, Rage 2 и Samurai Showdown.

Google ще предлагат и специално предложение на Stadia, което включва дигитално копие на Destiny 2, допълнителния контролер за услгуата, Chromecast Ultra и три месеца абонамент за Stadia Pro на цена от $130. За сравнение контролера ще може да се купи самостоятелно за $69. Можете да използвате сегашните джойстици за Xbox One и PS4, но официалния контролер се свързва директно със сървъра, което елиминира забавянето на кадрите.

