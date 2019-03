Amazon направи революция в четенето със своя Kindle.За съжаление, обаче мнозина пренебрегват повечето от възможностите, които това устройство им предлага и по този начин не го използват пълноценно. По-долу ще откриете няколко полезни съвети от Make Use Of, които ще ви помогнат да извлечете повече полза от четеца на електронни книги на Amazon. 1. Конвертиране на документи преди изпращането им към Kindle Може би сте запознати с функцията Send-to-Kindle, която ви позволява бързо да изпращате по електронната поща книги или документи до вашия Kindle четец. Но знаехте ли, че за да конвертирате документи в Kindle формат , всичко, което трябва да направите, е да напишете „convert“ като тема на имейла, който изпращате до Kindle устройството си. Amazon автоматично ще конвертира файла и ще го добави към вашата Kindle библиотека. 2. Изключване на препоръките за книги от началния екран За да направите това ще трябва да отидете в Settings –> Device Options -> Advanced Options. Тук деактивирайте опцията „Home Screen View“. 3. Свързване на профилите ви от социалните медии с вашия Kindle Amazon ви позволява да свържете профилите си в социалните медии с вашия Kindle. Това ви позволява незабавно да споделяте откъси и пасажи от книга с приятелите си. Amazon обаче поддържа само три уебсайта: Facebook, Twitter и Goodreads. За да направите това отидете в Settings –> My Account. Отидете в „Social Networks“ и кликнете върху тази социална мрежа, която искате да конфигурирате. След като това бъде направено, можете да маркирате всеки текст, докато четете книга, и щом натиснете бутона за споделяне, ще го препратите към профила си в тази социална мрежа. 4. Най-подчертаваните пасажи в електронните книги Има и начин да видите кои са най-подчертаваните пасажи от собствениците на Kindle устройства. За да ги прочетете, отворете книгата и натиснете бутона с три точки, който се намира най-отгоре за бърз достъп. След това натиснете Notes –> Popular. Тук трябва да можете да видите текста, който е бил подчертан от максималния брой читатели. Устройството дори ще ви покаже колко хора са го маркирали и на коя страница е разположен. 5. Споделяне на бележки В същия прозорец Notes, трябва да има бутон „Export Notes“. Използвайте го и Amazon ще ви изпрати имейл с PDF и CSV файл, съдържащ всичките ви бележки от тази конкретна книга. 6. Заснемане на скрийншот За да заснемете скрийншот на вашия Kindle, ще трябва да натиснете два противоположни ъгъла, като горния десен и долния ляв ъгъл. Ако опитът е успешен, екранът ще мига за момент. За да използвате тези снимки, ще трябва да свържете вашия Kindle с компютър и да ги експортирате. 7. Удължаване живота на батерията на вашия Kindle Батерията на вашия Kindle вероятно издържа седмици с едно зареждане, но с няколко настройки можете да удължите живота ѝ още повече. Първият начин е като включите режима Airplane, когато не изтегляте или разглеждате нови книги. Освен това, може да изключите опцията „Page Refresh“ от Settings –> Reading Options. 8. Бърз начин за промяна на яркостта За да сведете до минимум яркостта на екрана на Kindle, натиснете и задръжте иконата на малко слънце в левия край на плъзгача. Когато имате нужда от максимална яркост, можете да задържите иконата на по-голямото слънце в десния край на плъзгача. 9. Научаване на английски език Kindle устройствата имат вграден инструмент за тези потребители, които се опитват да научат по-добре английския език. Той се нарича Word Wise и когато е активиран, показва съвети за трудни думи. Можете също да регулирате броя на съветите, които устройството показва на една страница, в зависимост от това колко добре знаете езика. За да активирате „Word Wise“, отидете в настройките и след това кликнете върху „Reading Options“. Докоснете „Language Learning“ и включете „Word Wise“. По време на писането на статията, Word Wise беше съвместим само с два езика: английски и китайски. Вижте най-любопитните факти за Amazon