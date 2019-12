Google работят усилено, за да подобрят интеграцията между различните устройства, които използват Chrome. Само преди седмици компанията представи функция, позволяваща да копирате и изпращате текст от смартфона до компютъра. Единственото условие е да имате инсталирана последната версия на уеб браузъра и да сте логнати в един Google акаунт. След като маркирате даден текст ще видите новата опция "Send text do Your Devices." Много скоро ще можете да използвате същата функция и за изпращане на текст от компютъра до смартфона. Това е възможно с Google Chrome 79 за устройствата с Windows, macOS, Chrome OS и Linux. Не е необходимо да правите никакви допълнителни настройки на смартфона с Android. Все пак трябва да направите няколко неща, за да активирате функцията "Shared Clipboard" на компютъра, съобщава mspoweruser. Oтворете "chrome://flags" страницата в уеб браузъра и потърсете "clipboard". Активирайте опциите "Enable receiver device to handle shared clipboard feature", "Enable shared clipboard feature signals to be handled" и "Sync Clipboard service". Това може да стане от бутона в дясната част до имената им, който трябва да бъде на позиция "Enabled". За да изпробвате функцията също така е необходимо да стартирате и Chrome Sync между двете устройства. Още от Digital: Как да актуализирате Google Chrome на компютър или смартфон