Вашият Apple ID е ключа към вашия Apple профил, услугите на Apple и вашите данни, които съхранявате при Apple. Ако искате да знаете как да получите достъп до този идентификационен номер, да го промените, да зададете нова парола и други неща, разгледайте съветите на Make Use Of. Те ще са полезни за всички потребители на Mac и iPhone. Какво е Apple ID? Вашият Apple ID е акаунт, който ви дава достъп до услугите на Apple, като App Store, iCloud, iMessage, FaceTime и Apple Music. Имейл адресът, който свързвате с този профил, се нарича още вашия Apple ID. За да изтеглите приложения, електронни книги, филми, музика и друго цифрово съдържание на вашия Mac и iPhone, трябва да имате Apple ID. Но не само за това. Ще имате нужда от него и за да участвате в официалната общност за поддръжка на Apple, за закупуването на AppleCare и др. Къде е моята Apple ID страница? Достъпът до вашата Apple ID страница може да стане от appleid.apple.com. Разбира се, ще трябва да се логнете, за да получите достъп. Как да намеря моя Apple ID? Ако вече сте влезли в Apple профила си на своя Mac или iPhone, можете да намерите своя Apple ID от настройките на устройството. На macOS: посетете System Preferences > iCloud, за да видите вашия Apple ID, който е показан под снимката и името на профила ви вляво. На iOS: Докоснете мето си в горната част на приложението Settings. Ще видите вашия Apple ID точно под името си на следващия екран — екрана Apple ID. Докоснете iTunes & App Store на този екран и ще видите вашия Apple ID, който ще се покаже в горната част на следващия екран. Не сте влезли в Apple профила си на нито едно устройство? Не се притеснявайте, ето какво да направите. Посетете страницата на профила си и кликнете върху „Forgot Apple ID or password“ в долната част на страницата. След това кликнете върху „If you forgot your Apple ID, you can look it up“. След като въведете името и имейл адреса си, ще видите съобщение че всичко е наред, ако въведеният от вас имейл адрес съвпада с вашия Apple ID. Ако се появи съобщение за грешка натиснете бутона „Try Again“. Как да нулирам моята Apple ID парола? Започнете, като кликнете върху линка Forgot Apple ID or password в долната част на страницата на вашия Apple ID акаунт. На следващата страница въведете вашия Apple ID и натиснете бутона „Continue“. След това ще трябва да въведете телефонния номер, свързан с вашия Apple ID. След като го направите, Apple ще ви позволи да използвате едно от одобрените от Apple устройства, за да завършите процеса на нулиране на паролата. Ще получите ясни инструкции на екрана, които да следвате. Кликнете върху линка „Don’t have access to any of your devices“, ако искате да опитате алтернативен метод за задаване на нова парола. Как да създадем нов Apple ID? Посетете appleid.apple.com и кликнете върху опцията „Create Your Apple ID“ в горната навигационна лента, за да настроите нов Apple ID. Пропуснете този метод, ако не искате да добавяте начин на плащане към новия си профил. Можете също така да настроите нов Apple ID от вашия Mac или iPhone. Разбира се, ако вече сте влезли в друг Apple профил, първо трябва да излезете от него, за да получите достъп до опцията за създаване. На macOS: Ще видите опцията Create Apple ID под System Preferences > iCloud. На iOS: Отворете Settings и докоснете „Sign in to your iPhone“ в горната част на екрана. След това ще видите подкана за вход, под която ще намерите линка „Don’t have an Apple ID or forgot it“. Кликнете върху него и ще видите опцията „Create Apple ID“. Как да премахна моята кредитна карта от Apple ID? Можете да използвате своя Mac или iPhone, за да премахнете кредитната си карта като опция за плащане. На macOS: В App Store, кликнете върху Store > View My Account. Ще се отвори страницара Account Information, тук кликнете бутона Edit под Apple ID Summary > Payment Information. Ще се отвори страницата „Edit Payment Information“. Тук изберете друг метод за плащане или кликнете върху „None“. Не забравяйте да натиснете бутона „Done“, за да активирате промените които направихте. На iOS: От приложението Settings, посетете Apple ID > Payment & Shipping. Изберете вашата кредитна карта от секцията Payment Method за да отворите екрана „Payment Details“. В долната част на този екран ще намерите опцията „Change Payment Method“. Докоснете я, за да преминете към друга опция за плащане. Изберете „None“ ако искате да пропуснете добавянето на начин на плащане. Как да добавите двуфакторна идентификация към Apple ID? macOS: Посетете System Preferences > iCloud и кликнете върху бутона Account Details под вашия Apple ID. След което, отворете таба Security от диалоговия прозорец, който се появи. Кликнете върху бутона „Turn On Two-Factor Authentication“ в долната част на този таб, за да започнете настройването на 2FA. iOS: В приложението Settings, докоснете вашето име или Apple ID и след това Password & Security. В следващата секция, ще видите опцията „Turn On Two-Factor Authentication“. Как да променя моя Apple ID? Може да промените вашия Apple ID от страницата на вашия акаунт в Apple. Влезте в профила си и кликнете върху бутона „Edit“. Тук ще видите опцията „Change Apple ID“. С тази опция можете да актуализирате имейл адреса, свързан с вашия Apple ID. Как да променя моята парола за Apple ID? Кликнете върху линка „Change Password“ под секцията „Security“ във вашия Apple акаунт. Ще трябва да знаете текущата си парола, за да направите тази редакция. Можете също така да промените паролата си от macOS или iOS устройство, от което сте логнати в Apple профила си. Ето как да намерите опцията Change Password: На macOS: Под System Preferences > iCloud > Account Details > Security На iOS: Под Settings > Apple ID > Password & Security Вижте най-добрите iOS приложения за управление на файлове